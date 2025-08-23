Siyah-beyazlılar, yaz kampından bu yana tartışılan savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. Kartal, bu doğrultuda Lukas Klostermann için devreye girdiği iddia edildi. Peki, Lukas Klostermann kimdir? Lukas Klostermann kaç yaşında, nereli? Lukas Klostermann Beşiktaş'a mı geliyor?

LUKAS KLOSTERMANN KİMDİR?

Lukas Klostermann 3 Haziran 1996 yılında Almanya'da doğdu. Stoper pozisyonunda oynayan Klostermann, tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekti.

LUKAS KLOSTERMANN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ağustos 2014'te VfL Bochum ile sözleşmesi biten Klostermann, 22 Ağustos 2014 tarihinde RB Leipzig'e transfer oldu. Leipzig ile dört yıllık sözleşme imzaladı.