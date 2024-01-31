Luton Town, Brighton'a gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 06:22

Güncelleme: 31.01.2024 - 06:22

Premier Lig 22. hafta maçında Luton Town, sahasında Brighton ile karşılaştı.

Kenilworth Road'da oynanan maçı Luton Town 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 42 ve 56. dakikalarda Elijah Adebayo, 3. dakikada ise Chiedozie Ogbene kaydetti.

Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, ligde 4 maç sonra mağlup oldu. Luton Town ise 2 maç sonra galip geldi.

Alınan bu sonucun ardından Luton, puanını 19'a çıkardı. Brighton ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Luton, Newcastle deplasmanına gidecek. Brighton ise Palace ile karşılaşacak.