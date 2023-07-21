Lyanco'nun Beşiktaş'a transferi beklemede!
Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun transfer işlemleri durdu.
Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lyanco transferi şimdilik askıya alındı.
İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.
Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş transferi beklemeye aldı.
Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi. Transfer ile ilgili görüşmelerin süreceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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