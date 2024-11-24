Lyon, deplasmanda bir puana razı oldu!

Fransa Ligue 1'in 12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Reims ile 1-1 berabere kaldı.

Lyon, deplasmanda bir puana razı oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:15

Fransa Ligue 1'in  12. hafta maçında Lyon, deplasmanda Reims ile karşı karşıya geldi. Auguste Delaune Stadyumu'ndaki maçta Lyon sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Lyon'un tek golünü 38'de Ryan Cherki kaydetti. Reims'in tek golünü ise 55'te Oumar Diakite attı.

Wilfried Zaha, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Lyon, bu maçın ardından puanını 19 yaptı. Reims ise 18 yaptı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Nice'ı konuk edecek. Reims, Lens'i ağırlayacak.


Etiketler: #lyon #reims #Fransa Ligue 1

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