Süper Lig devleri ile anılıyordu: Lyon, Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi!
Ekonomik olarak kötü günler yaşayan Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Olympique Lyon'un, 21 yaşındaki Fransız oyuncu Rayan Cherki'nin bonservisini belirlediği iddia edildi.
Lyon adı Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve küme düşme tehlikesi bulunan Fransız devi, yıldız ismin bonservisini belirledi.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, 21 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlardan 30-35 Milyon Euro isteyecek.
Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan oyuncu için Lyon, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
11 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Fransız oyuncunun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. Bu sezon Lyon'da 11 maçta forma giyen Cherki, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Rayan Cherki #Olympique Lyon #Bonservis #transfer
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