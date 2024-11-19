Süper Lig devleri ile anılıyordu: Lyon, Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi!

Ekonomik olarak kötü günler yaşayan Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Olympique Lyon'un, 21 yaşındaki Fransız oyuncu Rayan Cherki'nin bonservisini belirlediği iddia edildi.

Süper Lig devleri ile anılıyordu: Lyon, Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:47

Lyon adı Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve küme düşme tehlikesi bulunan Fransız devi, yıldız ismin bonservisini belirledi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lyon, 21 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlardan 30-35 Milyon Euro isteyecek.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan oyuncu için Lyon, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

11 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Fransız oyuncunun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. Bu sezon Lyon'da 11 maçta forma giyen Cherki, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Rayan Cherki #Olympique Lyon #Bonservis #transfer

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: ''Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse...'

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: ''Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse...'
Sponsorluk görüşmesi gündem olmuştu: Doğu Perinçek'ten Galatasaray açıklaması!

Sponsorluk görüşmesi gündem olmuştu: Doğu Perinçek'ten Galatasaray açıklaması!
Derbide kazanan Galatasaray: Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!

Derbide kazanan Galatasaray: Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler