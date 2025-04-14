Lyon deplasmanda üç puanı üç golle aldı!
Fransa Ligue 1'in 29. hafta maçında Lyon, deplasmanda AJ Auxerre'yi 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 29. hafta maçında Lyon, AJ Auxerre'ye konuk oldu.
Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon, 3-1 kazandı.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada penaltıdan Georges Mikautadze, 62. dakikada Ryan Cherki ve 84. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.
AJ Auxerre'nin tek golünü ise 77. dakikada Lassine Sinayoko attı.
Bu galibiyetin ardından Lyon, puanını 51 yaptı. AJ Auxerre, 38 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, St. Etienne deplasmanına gidecek. AJ Auxerre, Lille'e konuk olacak.
Etiketler: #lyon #auxerre #Fransa Ligue 1
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