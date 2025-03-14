Olympique Lyon kendi evinde çok rahat: Steaua Bükreş'e şans tanımadı!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 01:13

Güncelleme: 14.03.2025 - 01:13

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Olympique Lyon ile Steaua Bükreş karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lyon 4-0'lık skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 47. dakikalarda Georges Mikautadze, 37 ve 88. dakikalarda Ernest Nuamah kaydetti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

İlk maçı 3-1 kazanan Lyon, bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırdı. Steaua Bükreş ise turnuvaya veda etti.

Lyon'un çeyrek finaldeki rakibi Manchester United oldu.