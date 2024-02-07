Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kendi sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
LYON - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
LYON - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoît Millot'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, bir önceki turda Bergerac deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Lille ise deplasmanda karşılaştığı Racing'i 1-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı.
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