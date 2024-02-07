Thomas Meunier imza için Trabzon'a gelmişti: Yeni transferde Nuri Şahin ayrıntısı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı oyuncu Thomas Meunier'i renklerine bağlıyor.
Trabzonspor, Borussia Dortmund’un sağ beki Thomas Meunier’i kadrosuna kattı.
Belçikalı futbolcu, Alman kulübünden bonservis ödenmeden kadroya katılacak. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Nuri Şahin
NURİ ŞAHİN BİLGİ VERDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, bu transfer için Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörü Nuri Şahin’le görüşüp bilgi aldığı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, salı akşamı Trabzon’a geldi.
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