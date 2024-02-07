Thomas Meunier imza için Trabzon'a gelmişti: Yeni transferde Nuri Şahin ayrıntısı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı oyuncu Thomas Meunier'i renklerine bağlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:40
Thomas Meunier imza için Trabzon'a gelmişti: Yeni transferde Nuri Şahin ayrıntısı!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Borussia Dortmund’un sağ beki Thomas Meunier’i kadrosuna kattı.

Belçikalı futbolcu, Alman kulübünden bonservis ödenmeden kadroya katılacak. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Nuri Şahin

NURİ ŞAHİN BİLGİ VERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, bu transfer için Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörü Nuri Şahin’le görüşüp bilgi aldığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, salı akşamı Trabzon’a geldi.


Thomas Meunier haberleri nuri şahin haberleri trabzonspor haberleri transfer haberleri abdullah avcı haberleri

İlgili Haberler

Prensip anlaşmasına varılmıştı: Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geldi!

Prensip anlaşmasına varılmıştı: Trabzonspor'un yeni transferi imzaya geldi!
Eski hakemler Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un penaltısı verilmedi mi?

Eski hakemler Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un penaltısı verilmedi mi?
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Semih Kılıçsoy böyle istedi'

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Semih Kılıçsoy böyle istedi'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon