Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında kendi sahasında Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pierre Sage yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
LYON - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Lyon, ligde oynadığı son maçta PSG deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Monaco ise kendi sahasında ağırladığı Lille'i 1-0 mağlup etmişti.
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