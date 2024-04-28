Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında kendi sahasında Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:30
Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pierre Sage yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

LYON - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, ligde oynadığı son maçta PSG deplasmanından 4-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Monaco ise kendi sahasında ağırladığı Lille'i 1-0 mağlup etmişti.


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