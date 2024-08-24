Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon, Fransa Ligue 1'in 2. haftasında sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2024 Cumartesi, 11:39
Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pierre Sage yönetimindeki Lyon, sahasında Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak. 

Lyon - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports MAX 2'den naklen yayınlanacak.

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