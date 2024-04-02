Lyon - Valenciennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympique Lyon, Fransa Kupası yarı finalinde kendi sahasında Valenciennes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:36
Lyon - Valenciennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Pierre Sage yönetimindeki Olympique Lyon, kendi sahasında Ahmed Kantari'nin ekibi Valenciennes ile karşı karşıya gelecek.

LYON - VALENCİENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

LYON - VALENCİENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stéphanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Lyon, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Strasbourg'u penaltılarda 4-3 mağlup etmişti.

Valenciennes ise deplasmanda karşılaştığı Rouen'i penaltılarda 4-2'lik skorla elemişti.


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