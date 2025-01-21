Lyon'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!
Fenerbahçe ile karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Lyon'da Ainsley Maitland- Niles, Nicolas Tagliafico ve Thiago Almada maç kadrosunda yer almadı.
Fransız ekibinin kamp kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Lucas Perri
Savunma: Vinicius Abner, Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari
Orta saha: Nemanja Matic, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Jordan Veretout
Hücum: Said Benrahma, Rayan Cherki, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Enzo Molebe, Ernest Nuamah.
Etiketler: #lyon #fenerbahçe #uefa avrupa ligi
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