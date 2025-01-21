Lyon'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!

Fenerbahçe ile karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Lyon'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:41

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Lyon, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Lyon'da Ainsley Maitland- Niles, Nicolas Tagliafico ve Thiago Almada maç kadrosunda yer almadı.

Fransız ekibinin kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Lucas Perri

Savunma: Vinicius Abner, Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari

Orta saha: Nemanja Matic, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Jordan Veretout

Hücum: Said Benrahma, Rayan Cherki, Malick Fofana, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Enzo Molebe, Ernest Nuamah.


Etiketler: #lyon #fenerbahçe #uefa avrupa ligi
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