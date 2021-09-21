Maç bitti, kavga başladı

21 Eylül 2021 Salı, 22:04

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında 3-3 biten maça Balotelli ve olaylar damgasını vurdu. 2 gole adını yazdıran İtalyan yıldızın agresif hareketleri dikkat çekti.

Demirspor'un İtalyan yıldızı Balotelli ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin arasındaki gerginliğe diğer oyuncular ve görevliler de katıldı. Hakemin VAR'a danışarak verdiği 3. gol sonrası Balotelli'nin Murat Şahin'e bir şeyler söylediği, o andan sonra da Şahin'in İtalyan yıldızın üzerine yürüdüğü görüldü.

Gerginlikte itiş kakış yaşandı. Sergen Yalçın ise hakem Ali Palabıyık'a orta sahaya kadar gelerek itiraz etti.