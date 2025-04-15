Maç maç yorumladı: Volkan Demirel'den Fenerbahçe kehaneti!
Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Demirel'in Fenerbahçe kehaneti dikkat çekti.
Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan 7 maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Ben, Fenerbahçe'nin takılacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. 7 maç kaldı. İyi takımlarla oynayacak. Kayserispor ve Gaziantep FK'nin yükselişi var. Beşiktaş konum ve durum olarak kötü ama yine de Beşiktaş'tır."
'FENERBAHÇE'NİN 7 MAÇINI DA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
"Başakşehir bence ligin en iyi takımlarından bir tanesi, zor maç. Eyüpspor maçı zor maç. Bir tek Hatay burada büyük ihtimal küme düştü çünkü orada bir rahat deplasman olabilir. Sonra Konya... Konya'nın fikstürdeki durumuna göre Konya maçı da zor olabilir. Ben, Fenerbahçe'nin 7 maçını da kazanacağını düşünüyorum."
'GALATASARAY'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRABİLİR'
"Galatasaray'ın iç sahada zorlanacağını düşünmüyorum. Trabzonspor ve Göztepe maçları bilhassa Trabzonspor maçı, Fatih Hoca'dan ötürü söylüyorum bunu Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir."
Spor Haberleri
- Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!
- Panathinaikos'tan Cedi Osman'a 2 yıllık sözleşme!
- Maç maç yorumladı: Volkan Demirel'den Fenerbahçe tahmini
- Sergen Yalçın'dan Yüksel Yıldırım çıkışı!
- Arda Turan için flaş Real Madrid iddiası!
- Listede Türk yok: Dev turnuvanın hakemleri belli oldu!
- Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray açıklaması!
- Halkbank, Spor Toto karşısında seride 1-0 öne geçti
- Hull City evinde Coventry'ye geçit vermedi!
- Atletico Madrid'den nefes kesen geri dönüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- CHP birinci, fark açık!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Mahfi Eğilmez'den altın değerlendirmesi!