Maç maç yorumladı: Volkan Demirel'den Fenerbahçe kehaneti!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:59

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:59

Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan 7 maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Ben, Fenerbahçe'nin takılacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. 7 maç kaldı. İyi takımlarla oynayacak. Kayserispor ve Gaziantep FK'nin yükselişi var. Beşiktaş konum ve durum olarak kötü ama yine de Beşiktaş'tır."

'FENERBAHÇE'NİN 7 MAÇINI DA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

"Başakşehir bence ligin en iyi takımlarından bir tanesi, zor maç. Eyüpspor maçı zor maç. Bir tek Hatay burada büyük ihtimal küme düştü çünkü orada bir rahat deplasman olabilir. Sonra Konya... Konya'nın fikstürdeki durumuna göre Konya maçı da zor olabilir. Ben, Fenerbahçe'nin 7 maçını da kazanacağını düşünüyorum."

'GALATASARAY'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRABİLİR'

"Galatasaray'ın iç sahada zorlanacağını düşünmüyorum. Trabzonspor ve Göztepe maçları bilhassa Trabzonspor maçı, Fatih Hoca'dan ötürü söylüyorum bunu Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir."