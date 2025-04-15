Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki ‘normal doğum’ pankartına tepki: Kadın kendi karar verir!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 04:00

Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi futbolcular sahaya “Doğal olan normal doğum, Tıbbi olarak zorunlu olmadıkça sezeryan sağlıklı değildir” pankartıyla çıktı. Futbolcuların bu pankartla sahaya çıkması tepkilere yol açarken kadın derneklerinden açıklamalar geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, ““Aile yılı’ diyerek kadını sadece anneliğe, doğumu da sadece “normal’e indirgemek, beden siyasetiyle tribünleri kirletmektir” ifadelerini kullandı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Sağlık Bakanlığı’nın emriyle, futbolcular bu hafta sahaya bilim ve kadın düşmanı pankartlarla çıktı. Tribünü erkek, sahası borsa olan futbolla kadınlara sırıta sırıta ders vermeye kalkıyorlar. Defolun beden bekçileri” paylaşımında bulundu.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Avukat Şükran Eroğlu, “Kadın bedeni üzerinden politika üretilmesinden rahatsızız. Bir kadının doğumunu nasıl yapacağına kendisi ve doktoru karar verir. O bebeği 9 ay karnında taşıyan kadınsa o zaman onun sonucunda da o bebeği dünyaya nasıl getireceğine karar vermek kadına bırakılmalı. Anayasamızın 17. maddesi vücut dokunulmazlığıyla ilgili maddedir. CEDAW’a (Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Beyannamesi) göre de bir ayrımcılık yapmış oluyorsun ki bu hem imzalanan uluslararası sözleşmelere hem de anayasamıza aykırı bir söylem. Bakanlığın anayasayı ve uluslararası sözleşmeleri bilmesi gerekir” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Esin İzel Uysal da, “Memlekette konuşulacak mesele kalmadı da kadınların nasıl doğuracağına mı geldik? Bu tartışma bir pankartla başlasa da iktidarın bir süredir yürüttüğü politikanın parçası. Normal doğum diye adlandırdıkları şey vajinal doğum. Nasıl doğuracağımıza karışıldı, kaç çocuk doğuracağımıza karışıldı, nasıl yaşayacağımıza karışıldı. Futbolcular bile fikir belirtiyor bir tek kadınlara soran yok” ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU ‘NORMAL’ BULDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen aşı programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, “Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?” diye yanıt verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Kadınların işine karışmak, onların karar verme özgürlüğünü elinden almak ve bunun da erkekler eliyle yapılmasına asla boyun eğmeyiz ve doğru bulmayız” dedi.