Dev derbide kazanan Fenerbahçe Medicana: Finalin adı belli oldu!
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turunda eşleştiği Galatasaray Daikin'i mağlup ederek finale yükseldi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşılaştı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı ve iki galibiyete ulaşarak finale yükseldi.
Mücadelenin ilk setini Galatasaray, rakibi Fenerbahçe karşısında geriden gelerek 25-23 önde bitirdi ve durumu 1-0 yaptı.
İkinci sette sarı-lacivertliler, 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete Galatasaray etkili bloklar ve servislerle başladı. Bu seti 25-16'lık net skorla önde geçen sarı-kırmzılılar, setlerde 2-1'lik avantajı yakaladı.
Dördüncü sette Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla avantaj sağladı. Fedorovtseva atakları ile maça damgasını vururken dördüncü seti 25-13'lük net bir skorla Fenerbahçe aldı ve skoru 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.
Karar setinde ise sarı-lacivertliler rakibine 15-9 üstünlük kurarak finale yükseldi.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Fenerbahçe Medicana finalde VakıfBank ile karşılaşacak. Final serisi 17 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadeleyle başlayacak.
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