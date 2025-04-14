Dev derbide kazanan Fenerbahçe Medicana: Finalin adı belli oldu!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 19:28

Güncelleme: 14.04.2025 - 19:51

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşılaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı ve iki galibiyete ulaşarak finale yükseldi.

Mücadelenin ilk setini Galatasaray, rakibi Fenerbahçe karşısında geriden gelerek 25-23 önde bitirdi ve durumu 1-0 yaptı.

İkinci sette sarı-lacivertliler, 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete Galatasaray etkili bloklar ve servislerle başladı. Bu seti 25-16'lık net skorla önde geçen sarı-kırmzılılar, setlerde 2-1'lik avantajı yakaladı.

Dördüncü sette Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla avantaj sağladı. Fedorovtseva atakları ile maça damgasını vururken dördüncü seti 25-13'lük net bir skorla Fenerbahçe aldı ve skoru 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.

Karar setinde ise sarı-lacivertliler rakibine 15-9 üstünlük kurarak finale yükseldi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Fenerbahçe Medicana finalde VakıfBank ile karşılaşacak. Final serisi 17 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadeleyle başlayacak.