Maç sonu Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, Galatasaray'la oynadıkları maçın son düdüğüyle birlikte sahada kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Maç sonu Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 23:40

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanışında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.

Gol düellosuna sahne olan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.

Mücadelenin son bölümüne 3-3'lük eşitlikle giriliren sarı-kırmızılar son dakikada bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONU TARTIŞMA

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Batista Mendy arasında tartışma yaşandı.

Bordo-mavili takımdaki futbolcular iki oyuncunun arasında girdi ve tartışma büyümeden önlendi.


Etiketler: #trabzonspor #uğurcan çakır #Batista Mendy
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