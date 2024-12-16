Maç sonu Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, Galatasaray'la oynadıkları maçın son düdüğüyle birlikte sahada kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanışında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.
Gol düellosuna sahne olan maçı Galatasaray 4-3 kazandı.
Mücadelenin son bölümüne 3-3'lük eşitlikle giriliren sarı-kırmızılar son dakikada bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
MAÇ SONU TARTIŞMA
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Batista Mendy arasında tartışma yaşandı.
Bordo-mavili takımdaki futbolcular iki oyuncunun arasında girdi ve tartışma büyümeden önlendi.
Etiketler: #trabzonspor #uğurcan çakır #Batista Mendy
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