Maça çıkmamışlardı: 1. Lig ekibine 3 puan silme cezası!

PFDK, Yeni Malatyaspor'a Pendikspor maçında takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 3 puan silme cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:54
Maça çıkmamışlardı: 1. Lig ekibine 3 puan silme cezası!
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PFDK, Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdi.

İşte yapılan açıklama: 

"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."


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