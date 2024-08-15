Maça çıkmamışlardı: 1. Lig ekibine 3 puan silme cezası!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:54

Güncelleme: 15.08.2024 - 17:54

PFDK, Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdi.

İşte yapılan açıklama:

"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."