Maça çıkmamışlardı: 1. Lig ekibine 3 puan silme cezası!
PFDK, Yeni Malatyaspor'a Pendikspor maçında takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 3 puan silme cezası verdi.
PFDK, Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdi.
İşte yapılan açıklama:
"YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."
Spor Haberleri
- 1. Lig ekibine 3 puan silme cezası!
- Süper Lig hocasına 7 maç ceza
- Efsane Bob Bowman'ı kim gönderdi?
- Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
- Kulüp doktoru açıkladı: Dönüş tarihi belli oldu!
- Kamp kadrosu belli oldu!
- Galatasaray'dan transfer açıklaması!
- Adrien Rabiot kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Karagümrük'e kiralanmıştı: Galatasaray'da yeni imza!
- Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- 23 yıllık AKP darbeciliği ve yıkımı
- 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'