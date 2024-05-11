Adil Gevrek, Malatyaspor'un borçları için destek istedi

Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:30

Güncelleme: 11.05.2024 - 14:30

Gevrek, bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kulüp tesislerinin zarar gördüğünü hatırlattı.

Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldırmak için gayret ettiklerini belirten Gevrek, şöyle devam etti:

"Bu kulübün 11 aydır hiçbir geliri yok, kulübün altyapısı var, giderleri var. Kulüp çalışanları var. Biz yönetim olarak cebimizden vererek, buraya kadar getirdik. Bu işin bizimle olmayacağını, tek başımıza yapamayacağımızı söyledik. Bu işin nasıl olacağını açık söyledim, yol haritasını çizdim, yönetim olarak yüzde 30'un kaynağını biz bulacağız. Bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle olmak zorunda, bir kısmı buradaki 3 belediyenin desteğiyle olmalı. Diğer ayağı ise futbolcularla uzlaşmak zorundayız. Bu dört ayağı bir araya getiremezsek biz bu borcun içinden çıkamayız."

Gevrek, kulübün borcuyla ilgili de "Yaklaşık 15 milyon Euro borç var, bu borcu 10 milyon Euro'ya düşürmek için gayret ediyoruz. Futbolcuların kolaylık göstereceklerine inanıyorum. Profesyonel 30 futbolcumuz var ama bir 10 tane daha profesyonel yaparız. Mesele o değil, mesele sahaya çıkacak, bu ligde oynayacak oyuncu lazım. Var mı, 4-5 oyuncumuz var. Gençlerimiz var, onlara güveniyoruz, onlarla sahaya çıkılır. Bu kadroyla bu ligde kalamazsın, mücadele edemezsin" değerlendirmesinde bulundu.