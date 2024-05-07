Maça saatler kala Ankaragücü'nden hakem tepkisi!

Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Ankaragücü, mücadeleye VAR hakemi olarak Onur Özütoprak'ın atanmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:39
Maça saatler kala Ankaragücü'nden hakem tepkisi!
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MKE Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun VAR atamasını eleştirdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta AVAR olarak görev alan Onur Özütoprak'ın VAR olarak atanmasını eleştirdi.

MKE Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tartışmalı gol iptaline karar veren VAR hakem heyetinde bulunan Onur Özütoprak'ın, Türkiye'de başka hakem kalmamış gibi yarı final ikinci maçında VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.

Telafisi olmayacak bu kritik mücadelede daha önceki karşılaşmalarımızda yaşanan hakem hatalarının yaşanmayacağına inanmak istiyoruz."

Beşiktaş, ilk maçı golsüz biten eşleşmenin rövanşında saat 20:30'da kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.


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