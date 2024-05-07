Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş’a sponsor olan GKN kargoya mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:50
Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti
Abone Ol google-news

Son dönemde yaşanan maliyet artışları yüzünden birçok firma kapısına kilit vurdu. Bu iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. 

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan GKN Kargo resmen iflas etti. Ocak ayında konkordato talebinde bulunan şirket, sıkıntılı süreci atlatmak için süre istemişti. Ancak şirketin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulacağına ikna olmayan mahkeme, iflas kararı verdi.

BORÇ DEVASA BOYUTTA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketin mevcut borcunun devasa boyutta olduğu öğrenildi. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

ŞİRKET BATARKEN ÖZEL JET TUTTU

Şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek’i, özel jetle Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık A.Ş. 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.


galatasaray haberleri beşiktaş haberleri GKN Kargo haberleri iflas haberleri şirket haberleri konkordato haberleri

İlgili Haberler

İflas eden mobilya firmasının önüne gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı

İflas eden mobilya firmasının önüne gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
Yılın ilk banka iflası... Republic First kapatıldı

Yılın ilk banka iflası... Republic First kapatıldı
Türkiye'nin 69 yıllık kamyon üreticisi iflas etti

Türkiye'nin 69 yıllık kamyon üreticisi iflas etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’

İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’
İstanbul’da ‘Mahzen-38’ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da ‘Mahzen-38’ operasyonu: 10 gözaltı
Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!

Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' mesajı: ‘Değişim’ için de tarihi belirledi!
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması

Sözleri gündem olmuştu: Ali Erbaş’tan ‘Balkan göçmenleri’ açıklaması
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı

Abdulkadir Selvi'nin yazıları sonrası MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
Buzları çözülen Çıldır Gölü’nde balık bereketi yüzleri güldürdü

Buzları çözülen Çıldır Gölü’nde balık bereketi yüzleri güldürdü