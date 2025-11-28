Macaristan basınından Fenerbahçe - Ferencvaros maçı için tepki çeken manşet: 'Türklerle dalga geçti'

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 sona eren Fenerbahçe-Ferencvaros maçı Macaristan basınında manşetleri süsledi. Ferencvaros'un iyi bir sonuç aldığı görüşünde birleşen gazeteler, yeşil-beyazlıların yenilgisiz devam ettiğini hatırlattı.

Origo: Ferencvaros kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı.

Magyarhirlap: Ferencvaros'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği. Sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaros, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı.

Player: Ferencvaros, Türkiye'den de puanla döndü.

HVG: Ferencvaros, İstanbul'daki muhteşem maçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sportal: Yenilmez Ferencvaros! Fenerbahçe de yeşil-beyazlıları yenemedi.

Blikk: Ferencvaros'un Avrupa Ligi'ndeki bir başarısı daha. Yeşil-beyazlılar dün akşam yine kaybetmedi ve maç 1-1 berabere bitti.

444: Ferencvaros İstanbul'da beraberliği aldı, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz kaldı.

Mandiner: Ferencvaros cehennem şartlarında İstanbul'da büyük bir başarıya imza attı.

Index: Ferencvaros, İstanbul cehenneminde yenilgisiz kalıp dev bir adım attı.

Ripost: Ferencvaros sürpriz yaptı, Türkler bile Barnabas Varga'yı tutamadı.

Magyarnemzet: Denes Dibusz Türklerle dalga geçti.

Gazete, tecrübeli kalecinin maç sonunda yaptığı "Son birkaç dakika aslında futbolla ilgili değildi. Horoz dövüşüydü, maçın sonuna küçük çiviler yerleştiriliyordu" demecini vererek Dibusz'un, Jhon Duran'ın kırmızı kartı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarını iğnelediğini yazdı.