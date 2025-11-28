Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı: Fırsat kaçırdı

F.Bahçe'de performansı tartışılan Nesyri, sahaya 11’de çıkarken birkaç net gol pozisyonundan yararlanamadı. Faslı futbolcu 60. dakikada oyundan alınırken Sarı-Lacivertli tribünlerin bir kısmı tarafından kısa süreli ıslıklandı. Ancak taraftarların büyük bölümü sonrasında Nesyri’yi alkışladı.

YİĞİT EFE SAKATLANDI

F.Bahçe’de cezalı Oosterwolde, sakat Çağlar ve UEFA listesinde adı olmayan Becao’nun yokluğunda genç savunmacı Yiğit Efe Demir, Sarı-Lacivertli formayla ilk kez 11’de görev aldı. 21 yaşındaki oyuncu, yaptığı kritik müdahalelerle alkış toplarken 76. dakikada sakatlanıp oyundan çıktı. Genç Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş yedekler arasında yer aldı. Cezalı İsmail ve Fred forma giyemedi. Kadro dışı kalan Cenk Tosun’un başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiği açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan ekibi Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı. SarıLacivertliler bu sonuçla puanını 8’e yükseltip üst tura çıkma şansını devam ettirdi. Fenerbahçe, 66. dakikada kornerde Varga’nın kafa golüyle geriye düştü. 3 dakika sonra Nene’nin asistinde Talisca topu ağlara yollayıp 1-1 yaptı.

KIRMIZI İTİRAZI

Ferencvaros’tan Keita’nın ilk yarının son dakikasında Edson Alvarez’in kaval kemiğine tabanıyla bastığı pozisyonda F.Bahçe kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Ricardo de Burgos, Keita’ya kart dahi vermedi. Macar ekibinde Bamidele Yusuf’un 45. dakikadaki şutunda top direkten döndü.

EDERSON’A CEZA YOK

F.Bahçe’de Ç.Rize maçında tribünlere yönelik el hareketi sonrası PFDK’ye sevk edilen kaleci Ederson’a ceza çıkmadı. Brezilyalı kaleci, G.Saray derbisinde forma giyebilecek.