Spor yazarları Fenerbahçe - Ferencvaros maçını değerlendirdi: 'Asensio-Talisca birlikte olmaz'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Ferencvaros'u konuk etti. 1-1 sona eren müsabakayı spor yazarları değerlendirdi.

"YİĞİT EFE DEMİR'İN GALA GECESİ"

Uğur Meleke: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi’nde iki dev Stuttgart ve Nice’i yenip, Zagreb, Plzen, Ferencvaros gibi takımlara puan kaybetmesi bir Türk sporsever olarak beni üzüyor doğrusu.

Dün ciddi kadro kısıtlarının olduğunun farkındayım ama puan kaybedilen 3 maça baktığımda ortak bazı gerekçeler de görüyorum ister istemez:

1- Zagreb'de tam olarak anlaşılamayan bir formasyon denemesi. Çağlar’ın bir süre sağ bek oynaması. Semedo’nun altı numarada denenmesi. Ve sonunda gelen 3-1’lik yenilgi.

2- Plzen'de Talisca-Nesyri lüksünün denenmesi. Szymanski’nin sağ açıkta başlaması. Son bölümde Asensio, Duran, Nene gibi aslar girdikçe oyun toparlandı ama 2 puan yitirildi yine orada.

3- Dün evet kadronun çok kısıtlı ve eksik olduğunun farkındayım ama yine de İstanbul’da Ferencvaros’a karşı puan kaybedilmesi acı verici. Nesyri-Talisca bir arada sahadayken yine net bir tempo problemi. Jhon Duran oyuna girdikten sonra hem takımın hareketlenmesi, hem de Talisca’nın faydasının artması. Ancak 30 dakikalık futbolun yine 3 puana yetmemesi.

DEĞİŞİKLİKLER SONRASI OYUN TAMAMEN DEĞİŞTİ

Dün aynen Plzen’de olduğu gibi, oyuncu değişiklikleri sonrası tamamen ritmi değişti Fenerbahçe’nin. 60’ta oyuna giren Nene maçın vitesini tek başına artırdı zaten.

El freni Nesyri’nin yerini alan Duran da tempo kattı. Son bölümde Edson stopere, Mert sağ beke, Semedo merkeze kaydılar. Ve üçüncü bölgede kalabalıklaştı Fenerbahçe. Bu tempo artışı 1-1’i getirdi ancak daha fazlasına yetmedi. Dün Fenerbahçe iç sahada kritik bir 2 puan kaybederken belki de gecenin en büyük kazanımı Yiğit Efe Demir’di. 2004 doğumlu genç stoper ilk kez ilk 11’de forma giydi. 75 dakika sahada kaldı.

Skriniar’ın partneri olarak sol stoper görevi yaptı. 1,94’lük boyunun da avantajıyla havada gayet etkiliydi. Maç boyunca Bamidele’nin temposuna yanıt vermeye çalıştı. Çoğunlukla da başardı. 59’da da takımını şahane bir kontratağa çıkardı ama maalesef Nesyri’ye takıldı! Eğer Nesyri azıcık kafasını kaldırsa ve topu aldığı Yiğit’in koşusunu görse genç oyuncu bir net pozisyona da girebilirdi. (Hürriyet)

"DEFANS VE ORTA SAHA İYİ AMA HÜCUM HATTI SORUNLU"

Mehmet Arslan: Dorgeles Nene ve Jhon Duran’ın eksikliği bu hissi daha da kuvvetlendiriyor. Oğuz Aydın son derece istikrarlı ve çok iyi profesyonel. Ama Nene’nin hızı, tehdit gücü, isabeti ve agresifliği karşısında ne yazık ki eksik kalıyor. Youssef En-Nesyri tam bir ceza alanı golcüsü. Topu getirir ve buluşturursanız verimli. Fenerbahçe bunu yapamadığı zaman da takımı eksik bırakan ve rakibi tehdit edemeyen bir golcü.

DERBİDE FARKLI İKİLİ OLUR

Bu ikiliye bir de fizik güç olarak yetersiz, pas dağıtamayan, top kaybeden ve tüm becerisi ceza sahası önünde sol ayağıyla şut atmaya dönüşen Talisca’yı eklerseniz, hücumdaki verimsizliğe teşhisi koyarsınız. Domenico Tedesco’nun, Ferencvaros maçında bu ikiliyi tercih etmesinin ardında Avrupa Ligi’ndeki olası bir kötü sonucu telafi etme hissi yatıyordu. Galatasaray maçında Duran-Nene ikilisini sahaya göreceğimize eminim. Hücum hattının bu verimsizliği, Fenerbahçe’nin tempo yükseltmesine de izin vermedi. İleride kaybedilen her topu kazanmak için ekstra mücadele verdi takım.

KIRMIZI KART KARARI KOMEDİ

İkinci yarıda En-Nesyri-Duran ve Kerem-Nene değişiklikleri bu kez tabloyu tersine çevirdi. Ferencvaros’un golünden sonra tempoyu belirleyen ve bunu kaliteli ataklara döndüren bir takım vardı. Ofansif oyuncuların hızı, mücadele gücü ve yaratıcılığı arttı. Talisca’nın golü, Nene’nin direkte patlayan topu bu kalitenin yansımasıydı. Tedesco ile birlikte her maç biraz daha gelişme kaydediyor Fenerbahçe. Oyuncuların bireysel gelişimi de artıyor. Ama eldeki hücum hattının en verimli olacağı 11 dün maçın son 30 dakikasında sahadaydı. Jhon Duran ve Nene’nin sahadaki varlığı sarı lacivertlilerin ofansif futboluna kalite katıyor. · NOT: Jhon Duran’a gösterilen kırmızı kart komediydi. Her maçta gördüğümüz itiş-kakışa kırmızı kartı ilk kez gördüm. (Hürriyet)

"ASENSİO-TALİSCA BİRLİKTE OLMAZ"

Ömer Üründül: Bütün dünyada bazı teknik direktörlerin özel takıntıları var. Bu takıntılar işe yaramasa da ısrar ederler. Bir örnek de Tedesco... Sezon başından beri vurguluyorum; çok yetenekli de olsalar fizik güçleri yeterli olmayan, devamlılıkları olmayan, pres özellikleri yetersiz kalan iki oyuncuya birden orta sahada görev vermek atletizme dönen günümüz futbolunun istediği ilkeye zıt kutup teşkil ediyor. Dün geceki Asensio-Talisca birlikteliği… Tabii ki, 15-20 dakikalık sürelerde birlikte oynayabilirler. Fenerbahçe, ilk değişikliklere kadar sahada son derece pasif bir görüntüdeydi. Hücum gücü çok sıkıntılı, tempo çok düşük, takım savunması arızalı. Tedesco, arkadan hamlelere başladı. Önce üç değişiklik birden yaptı, bunlardan bir tanesi Asensio'ydu. Sonrasında ilginç bir takım tertibi oluştu. Oğuz orta sahada, Brown sol açık… Genç Yiğit Efe sakatlandıktan sonra bu kez orta saha; Semedo, Oğuz, Talisca oldu. İlk değişikliklerden sonra Fenerbahçe skor dezavantajına düştü. Buna rağmen beraberliği bulduğu gibi, son bölümde görev yerleri tamamen değişik futbolculara rağmen tek kale oynadı. Tedesco'nun yaptığı ilk 11 tercihi neyse ki üç puan kayıpla bitmedi. Bir önemli görüşüm daha var; Duran'ın ne yaptığını anlamak mümkün değil. Güçsüz bir Duran'ın her zaman kırmızı kart potansiyeli olduğunu söyledim. Dün o da gerçekleşti. Dünkü maç bence eğer Tedesco'yu ders niteliğinde olmazsa, derbi rakibinin eksiklerine rağmen çok zor geçer. Ferencvaros teknik direktörünün takımının en başarılı oyuncusu Yusuf'u oyundan alması da doğrusu çok ilginçti. (Sabah)

"İDEAL OYUN ARAYIŞI"

Serkan Akcan: İki ay önce Fenerbahçe’nin başına geçtiğinde belirsizlikle dolu bir sürece adım atan Tedesco hâlâ ideal oyununu arıyor gibi. Tedesco’nun Galatasaray derbisi öncesi Ferencvaros’a karşı sahaya sürdüğü 11’de genç stoper Yiğit Efe’nin olacağı zaten bir gün öncesinden biliniyordu.

Tedesco’nun ona şans vermesi yeni bir Yusuf Akçiçek beklentisi yaratmıyor değil. Fenerbahçe altyapısından yetişip Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük formalarını kiralık giyerek gelişen Yiğit, Ferencvaros’a karşı gördüğü basit sarı kart dışında harika oynadı. Fizik kalitesi yeterli, sezgileri ve rakibe müdahale zamanlamaları gayet iyiydi.

Pasla gelmeliler

Tedesco elindeki geniş kadronun sürekli hazır kalabilmesi için rotasyonları kullanmak zorunda olduğunun farkında. En-Nesyri, Talisca, Oğuz Aydın ve Brown tercihlerini böyle okumak gerekiyor belki. Ama Ferencvaros’u Kadıköy’de yense, ilk 8 yolundaki büyük bir engel geçilmiş olacaktı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda Duran, Nene oyuna girdikten sonra baskısını artırdı ama kornerden golü yedi. Peşinden de Talisca’nın golüyle maçın ibresini elinde tuttu. Son yarım saatte kurduğu baskının daha çok pozisyon getirebilmesi için Fenerbahçe’nin topu ceza sahasına pasla getirmesi gerekiyordu.

Pragmatik Keane

Ferencvaros, Macaristan Ligi’nin dominant takımlarından biri ve buna uygun olarak kendi liginde yüzde 60’larda topla oynuyor. Ne var ki, Robbie Keane, Avrupa Ligi’nde kazandıran bir pragmatizm ile hareket ederek topu karşılayan taraf olmayı tercih ediyor. Bu sayede Genk’i, Salzburg’u deplasmanda yendiler. Fenerbahçe’ye karşı da topu bırakıp hızlı geçişler ve duran toplarla sonuç aradılar. Golü de kornerden buldular. (Fanatik)