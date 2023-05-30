Mahmoud Dahoud'un yeni adresi Premier Lig!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 02:26

Güncelleme: 30.05.2023 - 02:26

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mahmoud Dahoud'un yeni adresi netleşti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; adı 3 büyüklerle de anılan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Borussia Dortmund'lu Mahmoud Dahoud, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı.

İngiliz ekibinin başarılı oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kulüplerin son detayları görüştüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

Tecrübeli oyuncunun adı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de geçiyordu.

27 yaşındaki Mahmoud Dahoud, Dortmund formasıyla toplamda 141 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.