Mainz 05, geriden gelip 4 golle kazandı
Bundesliga 29. hafta karşılaşmasında Mainz 05, 1-0 geriye düştüğü maçta Hoffenheim'ı 4-1 yendi.
Bundesliga 29. hafta karşılaşmasında Mainz 05 ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mainz 05, geriye düşmesine rağmen 4-1 kazandı.
Mainz 05'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jonathan Burkardt, 51. dakikada Philipp Mwene, 63. dakikada Brajan Gruda ve 88. dakikada Karim Onisiwo kaydetti.
Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Mainz 05, puanını 26 yaparak kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Hoffenheim, 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Mainz 05, Freiburg deplasmanına gidecek. Hoffenheim, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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