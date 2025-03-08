Mainz, Mönchengladbach deplasmanında galip: 4'te 4!
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Mainz, Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-1 kazandı.
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Borussia Mönchengladbach, Mainz'i konuk etti.
BORUSSIA-PARK'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Mainz'ın gollerini 39'uncu dakikada Paul Nebel, 48'inci dakikada Dominik Kohr ile 77'nci dakikada Nadiem Amiri kaydetti.
Borussia Mönchengladbach'ta fileleri 73'üncü dakikada Stefan Lainer havalandırdı.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Mainz, puanını 44'e yükseltti ve 3. sıraya yerleşti. Borussia Mönchengladbach ise 37 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Mönchengladbach, Leipzig'i ağırlayacak. Mainz ise Freiburg'u konuk edecek.
Etiketler: #Mainz #borussia mönchengladbach #Almanya #Bundesliga
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