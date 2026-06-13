Cumhuriyet Gazetesi Logo
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

13.06.2026 17:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'mız Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Okçulukta Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, 42 ülkeden 334 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor.

Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Meksika ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli takım, zirvenin sahibi oldu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Altın Madalya #Makaralı Yay Kadın Milli Takımı

İlgili Haberler

Milli para tekvandocu Yusuf Yünaçtı'dan altın madalya
Milli para tekvandocu Yusuf Yünaçtı'dan altın madalya 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.
Milli triatlet Sinem Servera'dan altın madalya
Milli triatlet Sinem Servera'dan altın madalya Milli triatlet Sinem Servera, Asya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Milli eskrimci Furkan Yaman'dan Brezilya'da altın madalya!
Milli eskrimci Furkan Yaman'dan Brezilya'da altın madalya! Milli eskrimci Furkan Yaman, Brezilya'da düzenlenen Yıldız ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.