Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:27

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:27

Chelsea'da forma giyen başarılı savunma oyuncusu Malang Sarr'ın ismi Beşiktaş'la anılmaya başlandı. Siyah-Beyazlı taraftarların araştırma konusu haline gelen Malang Sarr'ın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Malang Sarr kimdir, kaç yaşında? Adı Beşiktaş'la anılan Malang Sarr nereli, hangi bölgede oynuyor?

MALANG SARR KİMDİR?

Chelseda'da forma giyen deneyimli oyuncu Malang Sarr'ın asıl ismi Malang Mamadou William Georges Sarr'dır. Sarr, 23 Ocak 1999 tarihinde Nice Fransa'da doğmuştur. Başarılı savunmacı Senegal asıllı olmak üzere Fransa Milli Takımı'nın formasını giymektedir.

MALANG SARR'IN KARİYER GEÇMİŞİ NEDİR?

Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e altı yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıktı. Henüz 17 yaşında olan Sarr, takımının galibiyet golünü kaydetti. Maçtan sonra, attığı golü 2016 Nice saldırısında hayatını kaybedenlere adadı. 2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı. 27 Ağustos 2020'de Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, oyuncunun tecrübe kazanması için 1 yıl kiralanacağını belirtti. 6 Ekim 2020'de Porto'ya kiralandı.



MALANG SARR'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ NASIL?

Senegal asıllı olan Sarr, genç yaş millî takımlarında Fransa'yı temsil etti. Toplamda 44 maça çıktı ve 1 gol attı.

