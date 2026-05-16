Malatya Yeşilyurtspor'u tek golle mağlup etti: Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

16.05.2026 20:17:00
Çorluspor 1947, Nesine 3. Lig play-off finalinde Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup etti ve 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Nesine 3. Lig play-off final maçında Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Çorluspor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Emin Tuğral, Arif Dilmeç

Çorluspor 1947: Ersin Aydın, Emirhan Çavuş, Muhammet Arslantaş (Dk. 90+5 Muhammet Arslantaş), Mahsun Çapkan (Dk. 90+5 Çağrı Bülbül), Hasan Gündoğdu (Dk. 86 Caner Doğan), Cihat Aktaş, Mohamed Khalil, Hüseyin Ayan, Sinan Baki Usluer, Ferit Özler, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 75 Emirhan Kayar)

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Massis Gülük (Dk. 82 Selimcan Temel), Güney Tutcuoğlu, Ömer Uzun (Dk. 58 Mehmet Güneş), Eren Şimşek, Ahmet Uzun (Dk. 79 Tahsin Özler), Tayyib Kanarya, Yasin Yıldız, İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi

Gol: Dk. 78 Muhammet Arslantaş (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sinan Baki Usluer, Dk. 20 Ferit Özler, Dk. 85 Hasan Gündoğdu, Dk. 90+2 Emirhan Kayar (Çorluspor 1947), Dk. 63 İslam Çerioğlu, Dk. 77 Ahmet Uzun, Dk. 90+2 Tayyib Kanarya (Malatya Yeşilyurtspor)

