Malheiro hat-trick yaparak yıldızlaştı... Trabzonspor evinde 5 golle şov yaptı! Trabzonspor 5-0 Antalyaspor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 12.01.2025 - 18:02

Süper Lig'de sezonun 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park'ta Antalyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi takım, konuk ekip karşısında şov yaptı. 5-0'lık tarihi galibiyette Malheiro (3), Banza ve Cham ağları havalandırdı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 22 yaptı. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 5-0 Antalyaspor

88' Trabzonspor'da Pedro Malheiro yerine Ali Şahin oyunda.

87' GOL | Pedro Malheiro, Trabzonspor'un önde baskıyla kaptığı topta yay çevresinden uzak köşeye yaptığı vuruşla hat-trick yapıyor.

85' Trabzonspor'da Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme yerine Borna Barisic ve Cihan Çanak oyunda.

81' TEHLİKELİ ATAK! Bünyamin Balcı ile gelişen atakta verkaçlarla içeri giren Bünyamin'in şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

74' Trabzonspor'da Muhammed-Cham Saracevic ve Simon Banza yerine Ozan Tufan ve Enis Destan oyunda.

73' TEHLİKELİ ATAK! Güray Vural'ın ortasında Eren Elmalı'dan seken topta çok net pozisyonda bulunan Bünyamin'ın şutu yandan dışarıya gitti.

70' GOL | Kontra atağa çıkan Trabzonspor, Banza topu sürükledi. Cham'a verdiği pasta kaleciyle karşıya kalan Cham, sol ayakla uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

63' GOL | Trabzonspor kontra atağında topla buluşarak içeri kat eden Vişça, ayağının tersiyle toğu sağ içteki Malheiro'ya gönderdi. Malheiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kaleci Piric'in müdahalesinden sonra direğe çarparak ağlarla buluştu. Böylece Malheiro, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atmış oldu.

57' Antalyaspor'da Bahadir Öztürk, Oleksandr Petrusenko ve Sander van de Streek yerine Emrecan Uzunhan, Andros Townsend ve Moussa Djenepo oyunda.

52' GOL | Edin Vişça'nın sol kanattan uzak direğe yaptığı ortada Malheiro'nun kafa vuruşu ağlara gidiyor.

51' Pedro Malheiro'nun pasında sağ içte topla buluşan Muhammed-Cham Saracevic'in ortasına Banza dokunamadı. Uzaklaştırılan top kornere çıktı.

49' Köşe vuruşunda kafayla indirilen topa Erdal Rakip vurdu fakat top kaleye paralel ilerledi.

45' TEHLİKELİ ATAK! Edin Vişça'nın araya girerek çaldığı topta sağ kanattan yaptığı orta savunma tarafından karşılandı. Yaydan koşu yapan Umut Güneş'in şutu az farkla dışarıya gitti.

43' Jakub Kaluzinski'nın ortasında Thalisson kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

40' Eren Elmalı'nın ceza sahasından vurduğu şut üstten auta çıktı.

37' Cham'ın Erdal'a yaptığı kayarak müdahale faul. Cham sarı kart gördü.

32' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan gelişen atakta içeriye yapılan yerde orta defanstan sekerek Umut Güneş'in önünde kaldı. Umut'un vurduğu şut defansa çarparak kornere çıktı.

31' Cham'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon ile ilgili Trabzonspor penaltı bekliyor.

29' TEHLİKELİ ATAK! Vişça'nın ortasında arka direkte topla buluşan Eren Elmalı'nın şutu, Bünyamin'e çarparak kornere çıktı.

24' TEHLİKELİ ATAK! Vişça'nın sağ kanattan içeriye doğru yerden ortasını Piriç uzanarak almaya çalıştı fakat top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin aşırtma şutunda Piric topu kurtardı.

23' Antalyaspor yedek kulübesi, itirazlardan dolayı sarı kart gördü.

22' Gol için VAR incelemesi yapıldı fakat karar değişmedi.

20' GOL | Antalyaspor'da defansta paslaşırken yapılan hata sonucu Vişça araya girdi. Sağ kanattan kaleye doğru sokulan Vişça, topu Banza'ya çıkarttı ve Banza topu boş ağlara gönderdi.

16' TEHLİKELİ ATAK! Banza'nın Kenan Piric'e baskısı sonucu topu kazanan Trabzonspor'da Cham'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

12' TEHLİKELİ ATAK! Trabzonspor defansının arkasına atılan topta sağ içte topla buluşan Samudio'nun şutunu Uğurcan kurtardı. Antalyaspor korner kazandı.

9' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda Braian Samudio'nun vurduğu şutu Uğurcan çıkardı, seken topta çekilen şut ise üst direkte patlayarak oyun alanına döndü.

5' Anthony Nwakaeme'nin orta alandan savunma arkasına verdiği pas isabetsiz. Top Kenan Piric'de kaldı.

4' Kullanılan serbest vuruşta Sam Larsson'un şutu dışarıda.

3' Anthony Nwakaeme'nin Bunyamin Balcı'ya müdahalesi faul. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.