Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Trabzonspor’un en güzel Waka’sı'

'TAKIMA ŞEFLİK EDİYOR'

İskender Günen: "İkinci yarı Anthony Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle ilk devreye göre çok daha farklı ve sezon başından bu yana görmek istediğimiz bir Trabzonspor vardı. Nwakaeme (35) ilerlemiş yaşına rağmen sahada olduğu zaman arkadaşlarını oyuna katıyor. Lider özelliğiyle takıma şeflik ediyor. Edin Visca, golünden başka oynadığı futbol ve Nwakaeme'nin attığı golde yaptığı asistle mükemmel bir performans gösterdi." (Sabah)