Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Trabzonspor’un en güzel Waka’sı'
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadelenin ardından bordo-mavili takımın performansını ve karşılaşmayı yorumladı.
Spor yazarları, Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor'un 3-0 kazandığı Alanyaspor maçını değerlendirdi.
'TRABZONSPOR'UN EN GÜZEL WAKA'SI'
Olcay Çakır: "Trabzonspor, dün akşam sahada verilen doğru mesajı saha dışında da verip taraftarlarını tekrar stadyumlara çekmeyi kupa hedefiyle başarmalı. Ara transferler mutlaka kaliteli isimlerden yapılmalı, eksikler tamamlanmalı. Dün akşamın en gerçekçi yorumunu sona bıraktım: Nwakaeme yoksa oyun da yok. Hücum planları eksik; olan planlarda da oyuncu kalitesi düşük. Evet, tek gerçek var; o da Nwakaeme... Trabzonspor’un en güzel Waka’sı…" (Fanatik)
'LİGİN DEVAMI İÇİN SON DERECE KIYMETLİ'
Koray Durkal: "Şenol Güneş ve oyuncuları adına özellikle ikinci yarıdaki akıcı futbol ligin devamı için son derece kıymetli. Yakalanan bu hava ve formu artan oyuncular Trabzonspor’u üst sıralara taşıma adına önemli. Özellikle Banza’nın her geçen gün üstüne koyması, Muhammed Cham’ın özgüvenli oyunu ve Nwakaeme-Visca gibi iki önemli tecrübe bu oyunun gidişatı açısından son derece kritik." (Hürriyet)
'TAKIMA ŞEFLİK EDİYOR'
İskender Günen: "İkinci yarı Anthony Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle ilk devreye göre çok daha farklı ve sezon başından bu yana görmek istediğimiz bir Trabzonspor vardı. Nwakaeme (35) ilerlemiş yaşına rağmen sahada olduğu zaman arkadaşlarını oyuna katıyor. Lider özelliğiyle takıma şeflik ediyor. Edin Visca, golünden başka oynadığı futbol ve Nwakaeme'nin attığı golde yaptığı asistle mükemmel bir performans gösterdi." (Sabah)
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