Manchester City 2-0'dan döndü ama penaltıda yıkıldı!

15 Mayıs 2022 Pazar, 18:14

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçında lider Manchester City, West Ham deplasmanına konuk oldu. West Ham maçta 2-0 öne geçti, Manchester City geri dönerek durumu 2-2 yaptı. 3-2 öne geçme fırsatı da yakalayan Manchester City, Riyad Mahrez penaltıyı gole çeviremeyince, büyük bir üzüntü yaşadı.

West Ham United'ın gollerini 24 ve 45. dakikada Jarrod Bowen kaydetti. Manchester City'nin golleri 49. dakikada Jack Grealish ve 69. dakikada Vladimir Coufal'dan (kendi kalesine) geldi.

Riyad Mahrez 86. dakikada kazanılan penaltıda topun başıan geçti ama 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski'ye takıldı.

PUAN DURUMU, KALAN MAÇLAR

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 90'a yükseltti. Bir maç eksiği olan Liverpool'un ise 86 puanı var. Manchester City gelecek hafta evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Liverpool hafta içi Southampton'a konuk olacak. hafta sonu ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.

West Ham'da 35 yaşındaki Mark Noble, 18 yıldır formasını giydiği takımının taraftarlarına veda etti. Noble maç öncesinde göz yaşlarını tutamadı. tecrübeli isim 77. dakikada oyuna girerek taraftarlarının önünde son kez mücadele etti.