Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:46
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Federasyon Kupası'nda heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. 3. turda Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. 

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Chelsea maçı 8 Ocak Pazar günü saat TSİ 19:30'da oynanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayımlanacak.



Manchester City chelsea İngiltere Federasyon Kupası

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