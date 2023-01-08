Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası'nda heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. 3. turda Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Chelsea maçı 8 Ocak Pazar günü saat TSİ 19:30'da oynanacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayımlanacak.
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