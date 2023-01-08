Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:46

Güncelleme: 08.01.2023 - 12:46

İngiltere Federasyon Kupası'nda heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. 3. turda Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Chelsea maçı 8 Ocak Pazar günü saat TSİ 19:30'da oynanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayımlanacak.



