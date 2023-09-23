Manchester City devire devire yoluna devam ediyor! 6'da 6
Manchester City, sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve Premier Lig'de 6'da 6 yaptı
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Ev sahibi ekipte Rodri, 46. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Manchester City, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Nottingham ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Ali Sabancı'dan kötü haber
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Erdoğan'ın acı günü
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!