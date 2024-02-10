Manchester City, Erling Haaland ile galibiyete uçtu!

Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester City, sahasında ağırladığı Everton'ı Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:38
Manchester City, Erling Haaland ile galibiyete uçtu!
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Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazandı. 

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 71 ve 85. dakikada Erling Haaland kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 52 yaparak zirve yolunda hata yapmadı. Everton ise 19 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırlayacak. Everton ise sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.


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