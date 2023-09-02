Manchester City evinde Fulham'a acımadı! Haaland tarih yazıyor 39 maçta 41 gol, 9 asist...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 19:19

Güncelleme: 02.09.2023 - 19:19

Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City, sahasında Fulham ile karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı. City'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Julian Alvarez, 45+5. dakikada Nathan Ake, 58, 70 ve 90+5 dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Fulham'ın tek golü 33. dakikada Timothy Ream'dan geldi.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ!

Manchester City'de 2 gol 1 asist yapan Norveçli yıldız Erling Haaland, 39 maçta 50 gol katkısına ulaşarak bu sayıya en az maçta ulaşan isim oldu. Daha önce bunu 43 maçla Andy Cole başarmıştı. Norveçli yıldız Haaland, 39 maçta 41 gol, 9 asist yaptı.

Manchester devi, 2016-17'den sonra ilk kez bir sezona 4'te 4 ile başladı. Bu sonuçla City, ligde 4'te 4 yaparak haftayı lider tamamlamayı garantiledi. 4 maçta 10 gol atan Guardiola'nın öğrencileri kalesinde sadece 2 gol gördü. Ligin bir sonraki haftasında City, West Ham'a konuk olacak. Fulham ise Luton Town ile karşılaşacak.