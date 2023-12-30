Manchester City, evinde Sheffield United'ı rahat geçti!
Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City evinde Sheffield United'ı 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City evinde Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United'ı ağırladı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0 kazanırken goller; 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez'den geldi.
Manchester City'nin attığı 2 golde de asisti yapan isim İngiliz yıldız Phil Foden oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 40'a yükseltirken, Sheffield United 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'a konuk olurken, Sheffield United evinde West Ham'ı ağırlayacak.
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