Manchester City, evinde Sheffield United'ı rahat geçti!

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City evinde Sheffield United'ı 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 20:50
Manchester City, evinde Sheffield United'ı rahat geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City evinde Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United'ı ağırladı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0 kazanırken goller; 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez'den geldi.

Manchester City'nin attığı 2 golde de asisti yapan isim İngiliz yıldız Phil Foden oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 40'a yükseltirken, Sheffield United 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'a konuk olurken, Sheffield United evinde West Ham'ı ağırlayacak.


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