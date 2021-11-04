Manchester City, Guardiola'nın yerine geçecek adayı buldu

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:28

Premier Lig'de Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde emin adımlarla ilerliyor ancak kulübün bir başka gündemi daha var.

İngiliz ekibi kendini Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlıyor. İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2023 yazında bitiyor. Guardiola daha önce verdiği demeçlerde ayrılık sinyali vermiş, farklı bir kariyer planına açık olduğunu dillendirmişti.

Guardiola'nın yerine geçecek aday için çalışmalarını sürdüren Manchester City aradığı ismi yakınında buldu.

Times'ın iddiasına göre Manchester City, Guardiola'nın koltuğu için uzun süredir tek bir aday üzerinde duruyor.

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers uzun süredir Manchester City'nin gündeminde. İngiliz teknik adam yalnızca City'nin değil diğer birçok Avrupa devinin de listesindeydi.

Daha önce Barcelona ile adı anılan Brendan Rodgers için Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Manchester City'nin uzun süreli ilgisinin farkında olan Rodgers da bu ilgiden memnun.

Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılması durumunda yerine Brendan Rodgers'ın geçme ihtimali oldukça yüksek.

BRENDAN RODGERS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI, NELER KAZANDI?

Antrenörlük kariyerine 1994'te Reading'de başlayan Rodgers, buradaki uzun görevinin ardından 2004'te Chelsea U18 takımının başına geçti. 2006'da ise İngiliz devinin rezerv takımını devraldı ve 2008'e kadar görevini sürdürdü.

Rodgers 35 yaşına geldiğinde, 2008'de Watford'ın başına geçerek ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 2009'da Reading, 2010-12 yılları arasında ise Swansea City'yi çalıştıran Rodgers, 2012 yılında Liverpool'u devraldı.

Liverpool, Rodgers yönetiminde iyi bir grafik çizdi. Ancak Rodgers yönetimindeki Liverpool 2013-14 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunun kıyısından döndü.

2015'te Liverpool'dan ayrılan İngiliz teknik adam 2016'da Celtic'in başına geçti ve İskoç ekibiyle yollarını ayırdığından bu yana Leicester City'de görev yapıyor.

Rodgers, Celtic'te görev yaptığı üç sezonda 3 lig şampiyonluğu, 3 İskoçya FA Cup, 3 Lig Kupası kazandı. 48 yaşındaki çalıştırıcı Leicester City'de ise bir FA Cup ve bir Community Shield kazandı.

Kaynak: NTV Spor