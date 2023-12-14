Manchester City, kayıpsız son 16'ya çıktı!
Şampiyonlar Ligi son maçında Manchester City, deplasmanda Kızılyıldız'ı 3-2 mağlup ederek G Grubu'nu 6'da 6 ile tamamladı.
Şampiyonlar Ligi son maçında Manchester City, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.
Stadion Rajko Mitic ile oynanan maçı Manchester City 3-2 kazandı. Konuk ekibin golleri 19. dakikada Micah Hamilton, 62. dakikada Oscar Bobb ve 85. dakikada penaltıdan Kalvin Phillips kaydetti. Kızılyıldız'ın golleri 76. dakikada In-Beom Hwang ve 90+1. dakikada Katai'den geldi.
City'de Erling Haaland, Doku, Ederson ve De Bruyne sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemedi.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste sekiz maç kazanan ilk İngiliz takımı oldu.
Konuk ekipte ilk kez forma giyen 20 yaşındaki Micah Hamilton, City formasıyla golünü atmayı başardı.
Bu sonuçla grupta 6'da 6 yapan City, 18 puanla gurubu lider tamamladı. Kızılyıldız ise 1 puanla son sırada kaldı.
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