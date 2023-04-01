Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'u konuk edecek.
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Liverpool ise Bournemouth'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.
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