Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son şampiyon Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:58
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Jürgen Klopp'un takımı Liverpool'u konuk edecek.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Liverpool ise Bournemouth'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.


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