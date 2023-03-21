İngiltere Premier Lig'den ramazan ayı kararı
İngiltere Premier Lig yönetimi, ramazan ayında oynanacak maçlarda futbolcuların iftar vaktinde oruçlarını açabilmelerine izin verecek.
İngiltere'de ramazan ayı boyunca yapılacak maçlar sırasında Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek.
HAKEMLERE BİLGİ VERİLECEK
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı belirtildi.
Mohamed Salah
Hakemlerin, iftar vaktine denk gelen müsabakalardan önce oruç açması gereken futbolcu olup olmadığı konusunda bilgi alması gerektiği de ifade edildi.
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