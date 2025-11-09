Manchester City, Liverpool'u devirdi: Pep Guardiola 1000. kez güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 21:43:00
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

13. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamayan Erling Haaland, 29. dakikada gol perdesini açtı. Nico Gonzalez, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Jeremy Doku, 63. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

GUARDIOLA 1000. MAÇINI KAZANDI

Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçı kazanan Manchester City, puanını 22'ye yükseltti ve lider Arsenal'in puan kaybettiği haftada farkı 4'e indirmeyi başardı.

LIVERPOOL'DAN SON 6 MAÇTA 5 YENİLGİ

Ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybeden Liverpool, 18 puanla zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

Manchester City, milli aradan sonra Newcastle United'a konuk olacak. Liverpool ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

