Manchester City, Matheus Nunes transferini açıkladı
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Wolves'ta forma giyen Portekizli orta saha Matheus Nunes'i renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Nunes'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Transferinin ardından kulübün internet sitesine konuşan Nunes, "Avrupa şampiyonu ve uzun zamandır hayranı olduğum Manchester City'ye katıldığım için çok mutluyum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden Pep Guardiola ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte çalışma fırsatını geri çeviremezdim." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Nunes, bir de gol attı.
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