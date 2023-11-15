Manchester City Premier Lig rekoru kırdı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, elde edilen kar bakımından Premier Lig rekoru kırdı.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:03
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı!
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İngiltere ekibi Manchester City, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.

Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.

ÖNCEKİ SEZONUN İKİ KATI

Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır" bilgisine yer verildi.

Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.


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