Erling Haaland şov yaptı Manchester City kazandı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:26

Güncelleme: 08.11.2023 - 08:26

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 51. dakikalarda Erling Haaland ve 45+1'de Phil Foden kaydetti. Ayrıca Erling Haaland attığı ilk golde Didier Drogba sevinci yaparak golünü kutladı.

Young Boys'da Sandro Lauper 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Manchester City aldığı bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Young Boys ise 1 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında sahasında Leipzig'i ağırlarken, Young Boys'da sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.