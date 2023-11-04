Jeremy Doku yıldızlaştı, Manchester City farklı kazandı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 23:09

Güncelleme: 04.11.2023 - 23:09

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-1'lik skorla Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Jeremy Doku, 33. dakikada Bernardo Silva, 37. dakikada Manuel Akanji, 63. dakikada Phil Foden, 83. dakikada Bernardo Silva ve 88. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bournemouth'un tek golü 74. dakikada Luis Sinisterra'dan geldi.

JEREMY DOKU YILDIZLAŞTI!

Rennes'ten 60 milyon euro'ya Manchester City'ye transfer olan 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, Bournemouth maçında attığı golün yanı sıra dört de asist yaparak öne çıkan isim oldu.

Ligde iç sahadaki kazanma serisini 15 maça çıkaran Manchester City puanını 27 puana yükseltti. Bu sezon sadece bir galibiyeti olan Bournemouth 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafa Manchester City, Chelsea'ye konuk olacak. Bournemouth, Newcastle United'ı ağırlayacak.