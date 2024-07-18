Manchester City, Savio'yu açıkladı!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 22:02

Güncelleme: 18.07.2024 - 22:02

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor.

Manchester City, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Girona'da performansıyla dikkat çeken sağ kanat oyuncusu Savio'yu Troyes'tan kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada bu transfer için 25 milyon euro bonservis bedeli ve 15 milyon euro başarı bonusu ödeneceğini duyurdu.

Manchester City'e imza atan Savio, imza sonrası yaptığı açıklamada "Pep Guardiola ile çalışmak beni çok heyecanlandırıyor. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri" dedi.