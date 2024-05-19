Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:43
Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City ligde oynadığı son maçta Tottenham deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town'u 3-1 mağlup etmişti.


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